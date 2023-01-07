內地或澳門返港須驗疫　當地檢測服務貼士一覽

本港與內地明日(8日)起將進行首階段通關，而北上內地將需要持有48小時內的核酸檢測無確診證明，若非即日往返或採樣48小時內回港，將要在內地再度檢測才可返港。至於要如何在內地尋找提供核酸檢測服務的機構，港府今晚(7日)在社交平台發文提供貼士，指現時國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。相關檢測結果均可作內地及香港過關之用。

市民只需前往國務院官方網站，在服務欄的「便民服務」一項中，便可前往「核酸機構查詢」，內裏羅列逾萬個核酸檢測服務提供點，亦可輸入關鍵字搜尋有關地區，或通過行政區選項進行分類搜索。

至於澳門方面，雖然本港前往當地毋須任何檢測證明要求，不過市民從當地返港時，則須持24小時內的抗原檢測非確診證明，或是48小時內的核酸檢測無染疫證明；若市民抵港前7天曾逗留內地，經澳門回港，檢測要求與直接從內地返港相同，若身處澳門則可在當地核酸檢測預約平台預約「撩鼻」。