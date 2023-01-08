政Whats噏：分區委會名單出爐　 徐英偉竟榜上有名？

自從選舉制度改革後，新增156名由分區委員會、滅罪防火委員會代表選出嘅「地區組織」席位，取代由各區區議員互相選出「各區議會」代表，作為選委選出特首。而今年度分區委員會任期由過往嘅2年改為1年，名單近日出爐，發現多名建制派前區議員及曾參選立法會但落選嘅人士，均獲委任為委員，其中更赫見一名叫徐英偉嘅男子擔任土瓜灣嘅分區委員會委員，究竟係咪前民政事務局局長「降格」，由曾經嘅政府高官變成地區管理層？

根據民政事務總署發出嘅新一任分區委員會名單，有3位係2021年立法會換屆選舉中落敗嘅人士，包括曾參選選委會界別選舉嘅陳凱榮、曾參選九龍東區直選嘅李嘉欣以及曾參選功能組別教育界嘅校長文詩詠。其中陳獲委任為東區環泰委員，李為西貢將軍澳北委員，而文則獲委任為土瓜灣區委員。陳凱榮接受查詢指，之前擔任滅罪會委員，曾表示對分區會有興趣，早前就收到民政署通知，獲委任為分區委員喇。至於李嘉欣，亦曾參與2019年區議會換屆選舉，競選西貢區軍寶選區，但最終以2016票落敗。

同樣參選2019年區議會選舉但落敗、曾任多年分區委員嘅穆家俊亦榜上有名，佢指，自己早前擔任東區嘅分區會委員，今年先轉去灣仔西，而分區會任期一直係2年，但今年就獲通知任期得1年。佢預測可能新選舉制度下，唔少選委來自分區會、滅罪會、防火會，而滅罪、防火會任期都係1年，故分區會任期都要睇齊。而今年度土瓜灣分區委員會委員仲有前土瓜灣南區議員林博等人。

另一方面，喺土瓜灣分區委員會名單上，竟然見到前民政事務局局長徐英偉嘅大名，佢自舊年1月「洪門宴」醜聞請辭下台後，曾經消聲匿跡咗一排，其後再度活躍於公眾視線，更盛傳佢會參選上年底舉行嘅港區全國人大換屆選舉，以及立法會選委界別補選，惟最終都不了了知，唔通今次要「上水」了？之不過，經多方求證後，原來「此徐英偉非彼徐英偉」，呢個新任土瓜灣分區委員會委員係一名慈善團體嘅高層，睇嚟徐英偉仲好享受暫時無官職嘅生活喇。

不過，前警務處處長鄧竟成就確實被委任為啟德委員會委員，而事實上，鄧現時為啟德體育園總監，處理啟德體育園基建項目、推廣體育運動等。

分區委員會職權主要包括推動公眾參與地區事務、就籌辦社區參與活動及推行由政府贊助嘅計劃等提出意見等。全港18區均設有分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會，合共有2490名委員。而上屆3個地區委員會任期本身喺去年3月底完結，因疫情關係延長至去年12月31日。