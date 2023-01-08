港大繆思樂季10周年　慶祝節目包括巴赫、貝多芬、舒曼全集

音樂可陶冶性情之外，亦是全人類的「共同語言」，沒有母語外語之分。香港大學「繆思樂季」將於今年慶祝成立10周年，雲集國際頂尖音樂家訪港獻技，嘉賓陣容除了繆思樂迷熟悉的鋼琴家李維斯、列夫席茲、辻井伸行外，還有當代以色列大提琴翹楚利普金、帕格尼尼小提琴大賽冠軍佛斯特、柏林愛樂小提琴首席樫本大進，以及鋼琴家霍羅丁、梅尼可夫及巴克斯等。

表演節目方面，巴赫、貝多芬、舒曼等的音樂亦雲集一起。當代以色列大提琴翹楚利普金將於下月18至19日首度到訪港大，為大家呈獻巴赫六首大提琴組曲全集。此外，英國鋼琴家李維斯將於下月24至25日再度訪港，為觀眾帶來舒伯特鋼琴奏鳴曲全集的首兩場音樂會。再者，帕格尼尼大賽冠軍得主佛斯特與鋼琴家梅尼可夫將於今年3月31日至4月2日攜手呈獻貝多芬小提琴奏鳴曲全集。至於柏林愛樂首席樫本大進將夥拍鋼琴家巴克斯，於今年5月14日為大家帶來莫扎特、布拉姆斯和普羅哥菲夫的三首小提琴奏鳴曲。最後，日本鋼琴家辻井伸行於今年6月20日將演奏貝多芬、李斯特、和拉威爾等的作品。

港大表示，「港大繆思樂季」的成立，源自團隊10年前的一個願景，在2013年時逢港大擴建百周年校園，新校舍的亮點之一，是音效極佳、可容納約900人的李兆基會議中心大會堂。港大又指，港大Cultural Management Office團隊和一眾音樂系教授著手將它打造成一個可為港大及全港社群帶來新視野及啟發靈感的文化平台，藉此鞏固港大作為亞洲文化先鋒和頂尖學府的角色。