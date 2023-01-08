聲稱健康恐埋伏　少甜少鹹要核對　營養標籤細心讀

港人愈來愈重視健康飲食，對食物營養的要求不斷提高，市面上亦有不少食物也標榜天然、健康、輕怡等作為賣點。惟基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部提醒，一些聲稱少甜、少鹹等，其實並不等於低糖、低脂、低鈉及健康等，這些營養聲稱鑽「法律罅」，有可能誤導市民，故市民應小心理解。

在2010年7月1日生效的營養資料標籤制度，能讓市民在選購食物時作更健康的選擇。換言之，若預先包裝食品附有營養聲稱，如「低脂」和「低糖」等，須符合特定要求才可使用。機構舉例解釋，於市面上發現一款聲稱是「兒童麵」及標示「健康飲食習慣 從兒童做起」，令人有一種「適合小朋友進食」、「健康」的感覺，但一看其營養資料，便發覺每分量(43克)，只含有0.1克膳食纖維，即每100克含0.23克膳食纖維，以及每分量竟含有高達918毫克鈉，即每100克含的2,135克毫克鈉。

根據中國營養素參考值，以成年人一天2,000卡路里為基礎之參考值，每天攝取為不多於2,000毫克鈉，但該款「兒童麵」每分量已提供接近一半成年人鈉質攝取，加上每分量(43克)只能提供30克的碳水化合物，相等於約半碗飯的分量，如果兒童一次吃了兩分量，便已攝取了1,836毫克鈉。機構認為，當局有必要加強巡查及化驗工作，查出市面上營養標籤不合規格的食物，以防有漏網之魚，切實保障市民健康。而市民亦應該多學習及閱讀營養標籤、宣傳及公眾教育活動；亦可尋求註冊營養師協助，了解如何閱讀營養標籤，建立良好飲食習慣，達到均衡營養。