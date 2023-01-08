東方日報A1：三年受罪　通關紓愁緒

疫情摧殘三年，大家受罪，經濟勁頹之餘，中港兩地市民又無得團聚，實在令人氣餒，今日終於迎來通關之日，希望可以紓解愁緒。過關要有檢測證明，昨早在油麻地檢測中心，出現排隊人龍，有過百人輪候。有市民對通關感到開心興奮，表示已有3年未有回鄉探親，湊巧其居於內地的母親剛剛染疫，認為通關來得合時；另有在港內地人表示，內地檢測費用較香港便宜，以及恢復通關後，終不用捱貴機票。

昨早10時在梁顯利油麻地社區中心外的檢測站所見，有不少市民就通關準備檢測。場內設有一般及自費隊伍，「標準」服務24小時有結果，最少收150元，而「特快」則可於12小時內有結果，最貴收240元，期間秩序大致良好，未見擠擁，每名市民需約25分鐘便可完成檢測。

準備回鄉探親的梁小姐表示，未通關前，因應疫情難以請假隔離，故3年內一直未有回鄉探親，但最近其居於內地的母親不幸感染新冠肺炎，她形容通關正來得合時，而自己亦非常「好彩」，只花十多分鐘便搶到首日通關名額，趕回廣州探望及照顧病母。不過，她就批評檢測中心指引欠清晰，未有提及檢測需攜同回鄉證，她要返家取回，行多一趟。

而在港內地人士周女士昨亦攜同女兒到檢測站檢測，準備今日稍後時間乘坐飛機到北京。她說與女兒經常往返京港兩地工作，故在未恢復通關前需經常捱貴機票，「搶了一個月先搶到，加上因為航班少，價格亦由過往的2、3千升到7、8千，還未計7日隔離酒店，每日780元。」但她又稱，現時機票價格已回落至正常價位，而各大航空公司亦有加開班次，她訂購到直航機票。

至於為首日通關作準備的，亦有另一名在港內地人士。粟女士不在港居住，剛從泰國曼谷回港，目的是探朋友和旅遊。她已取得名額，準備今早經深圳灣口岸返回廣西桂林。但她卻認為，香港檢測費用較昂貴，「過往在深圳檢測是免費，但是次檢測便需花上150元。」她說，雖得悉返回內地要自費檢測，惟在場未見有任何職員多加提醒。

另一邊廂，昨午在深水埗楓樹街的檢測中心所見，場內的檢測人數卻寥寥可數，只有不足10人。至於市民要在內地做核酸檢測，港府早前表示，國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。這些機構提供的檢測結果均可作內地及香港過關之用。

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