廢發泡膠箱准通關　業界斥欠指引　憂變偷運垃圾

等待接近3年，中港兩地終於通關，除了兩地人民恢復往來外，去年因新冠疫情而禁止運回內地的廢發泡膠箱亦獲准「通關」，環境保護署指出該些膠箱即日起可送上內地重用。環保署在社交平台專頁「大嘥鬼Big Waster」宣布，已盛載蔬果等鮮活食品的發泡膠箱於今日起，獲准運回內地重複使用，不再需要棄置於堆填區。專頁說，重用發泡膠箱能夠減少消耗發泡膠類製品，有助減輕對地球的負荷。不過，有熟悉物流運輸的回收業界指出，當局未有向業界說明具體報關等的運作情況，貨車司機擔心會被內地當局誤會偷運垃圾北上，期望當局釐清細節。

香港廢物協進會榮譽副會長邱培林表示，環保署並沒有向菜商、物流業界進一步展述發泡膠箱北上的要求、具體運作安排。他說，內地近年已收緊廢物進口的要求，而廢發泡膠箱通常連帶菜渣，又未經消毒，一般有一半膠箱無法重用，有貨車司機擔心直接運廢發泡膠箱上內地會變相「偷運垃圾」，初時未必敢運送，期望當局與內地釐清細節。非牟利發泡膠回收場《迷失的寶藏》項目總監李家銘則指，深圳城市改劃下，眾多回收場已搬走，並非運菜的路途附近，未必能全面接收本港的廢發泡膠箱。他又說，過往檔攤會堆放發泡膠箱於店外的公用地方，等待深夜運輸工人帶走，而近數月港府積極清走下，發泡膠堆積的情況才有改善，擔心滿街發泡膠的劣況會死灰復燃，構成鼠患、衞生問題。

議員葛珮帆認為，發泡膠能通關是好消息，有助處理發泡膠圍城的問題。她指發泡膠箱以往於深夜，經運菜來港的貨車送回內地，而膠箱於內地「有價有市」，相信內地回收廠願意接收，現在亦不會有大問題，但通關初期或有阻滯，當局需留意並協助。自去年2月初，本港爆發第5波新冠疫情，內地政府拒絕接受盛載供港蔬菜的發泡膠箱，全港頓時出現「發泡膠箱圍城」，多區街市、食品市場附近均見「白色高牆」或「發泡膠山」，更多次引發火警。鮮活食品供應業估計每日約12萬個、約48公噸供港發泡膠箱。不過，雖然當局稱，發泡膠回收量已由每日不足1公噸大增至8月的11.5公噸，但回收量遠遠未追上需求，變相每日有至少36公噸，相等於約9萬個發泡膠箱被送到堆填區。