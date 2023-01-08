發泡膠能北上　本地回收廠料執笠　數百萬投資或化灰

去年發泡膠圍城下，環境保護署曾稱已聯絡數間本地回收商合作，將回收處理發泡膠箱的能力大增數倍。可是，隨着廢發泡膠箱再次能北上重用，有回收業人士預料，全港數間發泡膠回收廠將面臨倒閉，產業鏈瓦解，每間數百萬投資或化為烏有，期望港府協助建立中央回收鏈，使未能北上的發泡膠箱、餐盒等廢發泡膠能運到回收場妥善處理。

香港廢物協進會榮譽副會長邱培林指出，全港有至少4間具規模的發泡膠回收廠，大多於政府聯絡下，為協助解決「發泡膠圍城」問題而挺身而出，每間廠房投資達300萬港元，當中包括80萬港元租用機器壓縮發泡膠，及打成原材料，再製造再生塑膠產品，形成發泡膠回收產業鏈。不過，隨着廢發泡膠箱也能過關，邱相信商戶未必再願意將膠箱提供予回收場，本地回收廠難再收足量的膠箱，難以填補營運開支，估計多間廠房面臨倒閉，過百名員工面臨失業，產業鏈瓦解。他又稱已收到廠商表達憂慮，並會留意通關初期的情況，再作是否結業的打算。

非牟利發泡膠回收場項目總監李家銘則提到，過往1月至3月內地春節前後，內地廠房員工放長假，本港廢發泡膠箱難以運回內地，亦並非全部膠箱均送回內地處理，因此本港仍需要一定的回收設施解決屆時的圍城情況。邱培林認為，環保署需建立中央發泡膠處理機制，收集未能北上的發泡膠箱，以及其他非商業的發泡膠廢物，送到本地回收場處理，取代過往只由垃圾車將膠箱送到堆填區的做法，既能減少堆填區壓力，又能支援本地回收業。