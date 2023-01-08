媲美藥物治療　「得舒飲食」助降血壓

患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果。美國國家衞生研究院國家心肺及血液研究中心於1997年發展出一項控制高血壓的飲食，稱之為「得舒飲食」。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部補充指，「得舒飲食」是以低鹽、低脂、低飽和脂肪、低膽固醇為主的飲食模式，並以含高鎂、高鉀及高鈣、蛋白質和纖維的食物組合而成的。

美國國家衞生研究院證實，「得舒飲食」可降低心臟病及中風的發生率，使高血壓引起的心血管疾病減少15%，而中風則可減少27%。機構引述研究發現，若能遵循「得舒飲食」的飲食原則，8星期後，血壓會降低10%，與使用降血壓藥物治療效果相似。機構又指，在執行「得舒飲食」的同時，若能進一步減少鈉質攝取，降血壓的效果會更好。許多高血壓人士實行「得舒飲食」同時，體重亦會自然下降。

「得舒飲食」和一般人建議的飲食指南一樣，包含了6大類食物，包括蔬菜類、水果類、脫脂或低脂奶類、蛋白質含量高的食物類（豆、魚、家禽、肉類）、五穀類、油脂，亦加入了種子及果仁類。建議每天盡量（三餐中有兩餐）選用未經精製的全穀類，2至3杯奶類，5至6両蛋白質豐富的食物，4至5個中小型水果，每星期3至5次堅果、種子，以及2至3茶匙油。