牙齒脫落味覺退化減食量　長者容易營養不良

營養不良是指長期缺乏一種或以上身體必需營養素。隨着年紀增長，從食物攝取足夠營養來保持身心健康尤其重要。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，食欲不振、牙齒脫落、口腔狀況欠佳、嗅覺味覺退化等問題會令長者減少進食量，導致營養不良。長者營養不良，抵抗力會較弱，容易患上急性或長期疾病，增加住院機會，進一步妨礙他們攝取足夠營養素。

生活模式上的轉變亦會影響食欲，這些情況在獨居和貧困的長者中較為常見。事實上，營養不良的情況並不罕見，有調查約4,500名不同國籍長者的研究報告顯示，約一半受訪者有營養不良風險，當中約25%更被診斷為營養不良。另有外國研究調查指出，約半數住院長者屬於中度至嚴重營養不良。營養不良會增加患病機會，亦會減慢疾病痊愈或傷口復原，嚴重更會增加死亡風險。

在營養學的角度，攝取足夠熱量和蛋白質對維持體重很重要，特別是維持身體肌肉量。而含豐富蛋白質食物包括肉類、家禽、魚類、海鮮、奶品類、雞蛋等。營養不良的長者應每餐都攝取蛋白質食物，包括餐與餐之間小食和茶點。含豐富熱量的食物則包括全脂奶類製品，例如全脂奶、全脂芝士等；油脂類例如橄欖油、麻油；以及堅果種子類例如花生等。營養不良的長者可於日常飲食中多攝取以上食物。