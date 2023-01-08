封關3年　東鐵頭班列車抵落馬洲　市民急不及待過關

本港今日(8日)與內地恢復首階段免檢疫通關，單向名額6萬個，即每日最多6萬港人經海陸空口岸北上，當中陸路口岸佔5萬個名額，落馬洲支線佔最多，為35,000個，空、海及港珠澳大橋口岸即佔1萬個；入境內地後毋須檢疫。

港鐵東鐵線頭班開往落馬洲的列車，今日清晨約6時06分，抵達落馬洲站後，車上全部乘客帶着興奮心情落車，等落馬洲支線管制站準時於清晨6時30分開關後，魚貫過關，關口排滿心急過關旅客，當中不少人拖着旅行篋。惟市民鄭女士與兒子因沒有完成付款的核酸檢測報告，在向入境處查詢後而被告知拒絕出境，及表示相當失落，因今次回內地是探望多年無見的96歲爺爺，現時需回到香港再預約進行檢測。港鐵職員在出境大堂入閘機前舉起紙牌溫馨提示，提醒準備出境旅客，備齊「出境三寶」，包括前往內地有效證件、48小時內核酸檢測無染疫結果及出境預約證明。此外，港鐵職員亦準備一批搓手液及口罩，派予出境旅客；而從落馬洲入境往香港的大堂，約於清晨6時38分頭班列車開出，惟未見有旅客登車。

今晨5時半，多名市民在大埔墟港鐵站外等候車站開門，部分市民手攜行李準備回內地。其中港人謝小姐表示，疫情期間已回內地兩次，主要回內地打理物業；她指公布通關當天花了約1小時在網上預約通行證，較以往以抽籤方式登記更方便。惟她指，待會到深圳須再轉乘高鐵往惠州，希望過程順利。另一港人劉先生與兒子同行，指今次疫情期間首次回內地陸豐市，因高齡母親因確診離世，形容今次通關及時讓他守孝，並指過關後會由其姪仔駕車載他們回鄉。他續指，雖然是次網上登記只花十多分鐘，但始終仍有限額，期望當局盡快加額以便利市民正常往返內地。陳女士則表示與丈夫疫情期間首次回內地梅州。

根據相關措施安排，通關後合共7個口岸開放，陸路口岸包括落馬洲支線、深圳灣、文錦渡及金巴穿梭巴士經港珠澳大橋入境，其餘口岸可經中港碼頭、港澳碼頭及機場入境。為確保安全、有序及順暢，將設有人數限制；另北上、南下人次各設5萬個配額，兩地人士須經網上平台預約。另為方便及保障身處內地的港人回港，以及在港內地人士，兩地政府同意相關人士不納入配額。換言之，香港每日能有5萬人經陸路口岸返回內地，當中包括持海外護照人士。