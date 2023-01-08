港人首班船赴澳門嚐美食過賭癮　望恢復夜航船「玩得更盡興」

隨着港澳今(8日)恢復通關，早前因新冠疫情而停航多時的來往港澳航班，也逐步復航。由香港往澳門氹仔客運碼頭的首班船今早開出，有近130名旅客。有乘客坦言3年疫情後終於可以再訪澳門，感到十分興奮、激動，不過認為外港客運碼頭的交通較氹仔碼頭方便。另有港人希望恢復夜航船，可玩得更盡興；乘客中也有不少人打算吃澳門經典美食，或者入賭場過賭癮。

至於由澳門來港的首班客船，則在今早9時開出，有約50名乘客。已提早1小時到達碼頭的外籍澳門居民表示，足足3年未外遊，故港澳兩地撤銷檢疫要求後，立即決定體驗香港一日遊，感受旅遊的滋味。另有居民已拿着手信，探望居住於香港的友人，並留宿一晚。他認為外港碼頭交通算方便，前日(6日)到碼頭買票也不覺困難。此外，有已在澳門旅遊數天的回港乘客指，現時過關很方便，因為已毋須提供核酸檢測及健康碼。

復航後，噴射飛航平日日航會各有8班船往返上環至澳門氹仔，惟每周五及周日會少一班船。噴射飛航班次最早於上午7時半由上環出發，最後一班則於下午3時半；打算搭船即日來回的市民，該公司最遲的一班回程船為下午5時。至於金光飛航，則每日有3班船往返兩地，其最早去澳門的船於9時半出發，回港的尾班日航船則於5時半起行。