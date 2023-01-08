市建局去年資助17億樓宇復修　未來將於發展項目試新物料建屋

業主需定期進行樓宇復修保養，以延長樓宇壽命。市區重建局行政總監韋志成今日（8日）撰寫網誌時表示，截至去年12月底，合共超過66萬個住宅單位受惠於各項樓宇復修計劃，已獲批的資助金額達到17億港元。不過，在公用地方維修資助方面，韋指出「公用地方維修津貼」的申請數字由每年約300宗，下跌至去年不足100宗，故有需要檢視津貼的適用範圍。此外，為延長樓宇壽命，市建局將選擇於自行發展項目作為先導，試驗不同延長樓宇壽命的新建築技術和物料。

韋志成表示，現行的樓宇復修資助計劃大多針對樓宇的公用位置，令部分單位出現「金玉其外、敗絮其中」的情況，故未來一年將全面審視各項推動樓宇復修措施的操作模式及執行細節，研究優化部分樓宇維修津貼的適用範圍和資助水平。韋又以「樓宇更新大行動2.0」為例子，他表示該計劃與「公用地方維修津貼」的申請資格和適用工程範圍相近，令「公用地方維修津貼」的申請數字逐漸減少。

為此，市建局正檢視「公用地方維修津貼」的適用範圍，研究由目前包括樓宇公用地方進行的樓宇安全、環境衞生、或與環保有關的工程，伸延至住用單位室內與結構安全相關工程。

韋又指出，現時本地樓宇的設計是以50年壽命作指標，但從土木工程的技術角度而高，若鋼筋混凝土建築物保養得宜，壽命可以逾100年。韋稱市建局未來會選擇在自行發展項目作先導，試驗應用新建築技術和物料以延長樓宇壽命，目標將樓宇結構的設計壽命提升至75年。