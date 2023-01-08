海路往深圳機場蛇口復航　料月中增往廣州東莞中山航次

香港與內地今日(8日)恢復首階段免檢疫通關，來往廣東及港澳的海上交通亦逐步恢復。提供粵港澳大灣區跨境水路客運服務的「珠江客運」已恢復各口岸的航班。港澳碼頭及中港碼頭往返深圳的航班今日起復航，首班由尖沙咀開往深圳機場的航班，於早上8時20分開出，惟旅客不多，開船前仍能購買到船票。

珠江船務董事局主席兼執行董事劉廣輝表示，首日開通有4條航線16個航班，昨天開始售票，認為售票情況良好，購票人數陸續增加。他又指，水路過關毋須先經網上預約，具有優勢，目前只恢復往深圳機場和蛇口的航次，相信隨着逐步有序通關，月中前可增加恢復其他航線，包括來往廣州、東莞及中山等城市。

早前珠江客運已表示，在復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出4個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班。為了方便旅客快捷便利的購置船票，避免線下售票點出現人群擁堵。復航初期，公司提供官網上的實名制售票服務，香港市區售票處(中港城售票處、港澳售票處)暫不提供售票服務。