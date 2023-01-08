通關料改善旅客人流　港府冀重塑香港形象和品牌

中港今（8日）起恢復通關，港府財金官員指，隨着社會步入復常階段，中港往來逐步回復，預期人流物流也會顯著改善，對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大支持。港府已部署一浪接一浪的推廣工作，準備在內地和海外加強宣傳推廣香港經濟新亮點、文化新視野、旅遊新體會，做到「走出去」說好香港優勢、「請客來」激活本地盛事。

官員指，今年將會積極出訪不同國家、地區和市場，同時向海外和內地說好香港優勢、推廣各項旗艦活動及盛事，包括本周六（14日）將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，屆時與環球政商領袖和企業高管等交流，介紹香港最新情況、機遇與發展潛力，並積極推介在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」及文化旅遊方面的最新發展。

同時，旅遊發展局將加大力度支持會議展覽及獎勵旅遊，吸引不同會展活動落戶或重返香港，爭取更多高增值過夜旅客來港，重塑香港作為區內首選會展旅遊目的地。局方正密鑼緊鼓籌備推出多項全球大型推廣活動，並已在三周前復辦大型旅遊業界訪港考察團，相繼接待南韓、馬來西亞、新加坡、印尼及菲律賓等地的旅遊業界代表。本月中，將會再次有國際郵輪以香港作為航點，是疫情後首個國際郵輪航次停靠香港。