皇崗口岸夷為平地　羅湖口岸開關無期　「死城」僅存商戶閉翳

新冠疫情爆發至今已有3年，即使中港今(8日)首階段免檢疫通關，但以往港人最愛、24小時通關的皇崗口岸，以及最方便的羅湖口岸均未在榜上。東網記者今早到兩個口岸視察，皇崗口岸內地段離境及入境大堂已被夷為平地，大批工人正在趕施工，未見工程完成日期。而受過關口岸關閉影響，鄰近屋苑食肆商店亦關門大吉，曾是港人至愛蒲點的羅湖商業城更淪為「死城」，附近僅有屋苑住客出入。

歷史悠久、有6層的羅湖商業城，曾經是港人最愛「北上」遊玩的熱門地點。不過因羅湖口岸開關無期，全棟大樓人氣不再。東網記者在大樓外圍了解往日最熱鬧之一的長途客運站，口岸持續關閉，多輛大型旅巴停泊在站內，站內售票處亦已停運，只見有少量工程尚在進行。反觀，由於沒有長途旅巴，不少「白牌」車司機在外圍「兜客」，但乘客寥寥可數。

至於商業城內部，未知是否因為時間尚早，絕大部分商舖仍未開門，只有幾位清潔工人在打掃消毒公共地方。東網記者走訪各層，其中深受港人歡迎的酒樓丹桂軒貼出通知，由2021年9月起已停業，同層另一間餐廳亦已關門；大部分店舖皆貼出「旺舖招租」，惟十室九空，僅有1樓有少量商舖在裝修或營業。有店主稱，商業城約下午2時才完全開業，但目前估計只有2至3成經營。

其中位於4樓的建誠布藝，店主尤先生稱，過去3年商業城的情況相當慘烈，指疫情第2年大部分商戶以為能捱至通關，均採守舖策略，亦會轉為網上直播帶貨銷售，惟至去年初通關無望，大部分店主惟有退場。目前以全棟數以千計的商舖中，他估計只餘1成仍在經營。幸好尤先生的布藝店有港人熟客，仍可勉強支撐經營，不過只及以往的1至2成生意額，現要盡力開拓本地客源或網上銷售。對於通關的期望，尤先生指商場內已有不少業主在加緊招租，只是不少店主均持觀望態度，一來臨近農曆新年須回鄉度歲，二來對通關安排仍要觀察。他則有信心農曆年後羅湖口岸可重啟，但在港人及當地人的消費力均下降的情況，料生意額不會大幅飆升。