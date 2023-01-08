中港通關本港確診個案或增多　許樹昌：不建議設熔斷機制

中港受疫情影響封關3年，今日(8日)終恢復通關。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日在電視節目表示，在中港兩地首階段通關後，本港確診個案或會再次上升，並會在高位維持一段時間。他建議內地和海外入境人士的接種要求應該看齊，要接種兩劑疫苗以減低染疫後的死亡風險。

許樹昌表示，過去一個月，內地的輸入新冠確診個案，佔本港整體輸入個案比例第3高，僅次於日本和泰國，加上兩地今日迎來首階段通關，估計將有更多新冠確診個案輸入本港。惟他指出，新冠病毒遍布世界各地，已成爲「風土病」，因此防疫措施不需要走回頭路，故不建議為通關設熔斷機制。不過，他認爲港府的內地和海外入境人士接種要求應該看齊，指接種兩劑疫苗可降低染疫後的死亡風險。

至於本港何時才能取消口罩令，許樹昌認爲，爲防止多種呼吸道病毒同時爆發，故冬季仍需維持口罩令，建議夏季才考慮首先放寬戶外口罩令。他又指，未來病徵極輕微或無病徵的患者，遲早毋須再隔離，但就認爲有病徵的患者、長者、長期病患人士等高風險群組應接受隔離，以免病情突然惡化。