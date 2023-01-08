政Whats噏：通關首日　容海恩直飛上海　楊永杰搭金巴去珠海

市民等香港同內地通關足足等咗3年，到今日(8日)香港終於同內地恢復首階段免檢疫通關，單向名額有6萬個，其中陸路口岸有5萬個名額，空、海及港珠澳大橋口岸就有1萬個。好多議員都急不及待去各個口岸同大家試試水溫，有人就要返內地公幹，有人就去口岸睇睇有幾多人，甚至做埋直播「現場直擊」、派嘢飲畀過關嘅人喎！

通關第一日，議員容海恩就喺Facebook話自己直接離開廣東省，直飛上海開會，唔知係咪因為太耐冇翻，黃俊碩就喺下面留言叫佢「Safe trip（旅途平安）」，佢嘅「好姊妹」、民政及青年事務局局長麥美娟仲叫佢買手信添！唔單止航空，大部分議員都經陸路口岸，就好似議員梁熙咁，佢就經深圳灣口岸去東莞濱海灣考察當地嘅創科設施；議員邵家輝就經名額最多嘅落馬洲口岸去深圳處理公事。

單係落馬洲口岸就有3.5萬個名額，有議員都關注到底呢個口岸人多唔多。劉國勳就話今日過關流程順暢、口岸唔算擠擁，但就覺得港鐵可以增加東鐵綫嘅班次、未來恢復羅湖口岸同蓮塘口岸嘅客運部分。張欣宇甚至搭乘東鐵綫首班車去落馬洲過關，同大家「現場直擊」，佢話自己簡單喺深圳食完早餐就折返香港啦！

都有議員由海路口岸同港珠澳大橋口岸嘅，議員楊永杰就搭金巴去珠海，發現1點班次嘅金巴尚未滿座，大把位咁話喎；至於水路，就恢復咗蛇口班次，嚴剛、簡慧敏同陳月明等議員就港澳碼頭視察，仲派飲品畀過關嘅人添！