物理治療步驟繁複　逾90%病人撐免轉介　團體促修例改制

病人接受物理治療一向需要醫生轉介，有病人團體則認為應免轉介以減少浪費醫療資源，並於今日(8日)公布有關物理治療轉介制度的問卷調查報告，當中發現超過90%受訪者贊成免轉介並直接接受物理治療。團體認為，現時本港需由醫生轉介才可接受物理治療的做法應改變，促請政府盡快向立法會提出修訂《輔助醫療業條例》，以配合物理治療免轉介的制度。

根據香港物理治療師管理委員會頒布的註冊《物理治療師專業守則》，物理治療師必須由醫生轉介下，才可診斷或治療的病人。團體長期病患者關注醫療改革聯席於去年12月1日至31日期間，向各大病人組織及有關服務機構發出問卷，並成功訪問474名受訪者。其中大部分受訪者均傾向同意物理治療免轉介的立場，有70%受訪者不認同現行轉介制度；更有逾30%認為在任何情況下均可直接接受物理治療，而毋須規範物理治療免轉介制度。

有物理治療國際組織於2021年進行調查指出，在全球117個成員國中，有31%已實行全面的物理治療免轉介制度；另有44%成員國的市民可在某些規範下選擇免轉介接受物理治療；而必須由醫生轉介才可接受物理治療的成員國僅25%，其比例亦持續下降。

團體表示，長期病患者、照顧者或一般市民都支持物理治療免轉介制度，反映現時由醫生轉介才可接受物理治療的做法需要改變，認為若在各項規範下實施物理治療免轉介，將有助落實基層醫療健康，減少對公立醫院的負荷。聯席建議，物理治療師管理委員會及輔助醫療業管理局應盡快修訂物理治療師專業守則，以便實施物理治理免轉介的制度。