西灣河興東邨單位起火傳爆炸聲　消防發現一具屍體

西灣河發生奪命火警。現場是興東邨興祖樓，今午(8日)約4時半，上址21樓一單位突然起火，現場火勢猛烈，濃煙直沖半空，據報更傳出爆炸聲，影響約500名居民疏散。消防奉召到場，派出煙帽隊及開動一條喉撲救，期間亦出動搜救隊協助，至下午約4時52分救熄大火，並於起火單位發現一具屍體，目前正確認其身份，起火原因有待調查。

住在起火單位同層的鄧先生，在消防趕至前已經投入救火，聯同街坊拖動至少3條喉灌救。他指出，當時有住在高層的休班消防員首先發現異狀，並且果斷響動警鐘，他聞聲察覺火警，急喚家人逃生後，便與鄰居合力拉喉保衞家園，他慶幸該名休班消防員對火警意識夠高，及早透過警鐘提醒居民，「唔係好多人都唔知發生咩事」，而火警逃生過程大致暢順，長者亦能夠慢慢落樓，至於他在救火時略覺「透唔到氣」，而向街坊要求幫手撲救時，曾被部分人視若無睹，令其感受到人情冷暖。

鄧又指，起火單位的男戶主是大約60歲的獨居人士，在上址居住近10年，對方懷疑有情緒病問題，過去多次入院，平日偶爾有多名朋友上門探訪，偕同他一同飲啤酒開派對，而單位至深夜仍不時傳出吵鬧的音樂聲，令鄧及其他鄰居深受滋擾，加上該名男戶主曾將日本刀放置在單位門口，奇異行徑嚇怕街坊，大家均避之則吉。鄧補充，火警前夕，他曾聽到該單位罕有地傳出佛經音樂，對此頗感異常，不知道與今次事件是否有關。