上水藥房轉攻本地客　水貨街今日拍烏蠅　東主指通關無助生意

中港兩地今天(8日)首日無檢疫通關，過往不少人士擔憂水貨客問題似乎未有出現。東網記者今日到上水一帶藥房視察，目測不少藥房門口冷清，未見有內地旅客購物。有藥房東主表示，其實在新冠疫情期間經已轉型，主要客源亦改為本地客，又稱今天通關未見對營業額有任何幫助，生意與平時差不多。此外，部分港府主要官員早上在深圳灣口岸觀察環境時，有主要官員指，當局在打擊水貨客十分有經驗，有關執法部門會採取相應行動。

該名官員又指，在通關早期，所有過境人士都需要預約，認為大多市民都是探親或者從商，相信不會有很多「水貨客」，港府會與內地當局保持聯絡，若發現水貨活動的情況，有需要時會執法。政府會視乎整體情況，包括過境人流和需要，之後才決定下一步再開放的計劃，認為全面開放只是時間的問題，必定會發生。

另外，多名議員亦前往落馬洲口岸了解第一天通關的環境，大致滿意關口的運作。其中有議員指，明白早期通關因交通和人手的安排，需設置限額，冀日後可增加更多名額，甚至回復至全面性通關，方便市民到港。亦有議員關心水貨的問題，指在通關之後港府要密切留意，會否有人帶藥過境，從而增加炒賣和搶藥潮問題；又已去信港府，要求確保有關商品能滿足本地供應。更有議員指出，過境巴士約3年沒有提供服務，會涉及保險、牌照和驗車問題，業界需要時間處理，冀在通關後能逐漸增加名額。