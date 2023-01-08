今增14113確診　輸入佔431宗　多66名患者離世

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心表示，本港今日(8日)新增14,113宗確診，包括13,682宗本地及431宗輸入個案。另醫管局呈報再多66名患者離世，根據初步分析，當中36人的死因與新冠病毒感染有關。第5波疫情至今錄得12,129人病歿。至於昨日(7日)首現的XBB.1.5新變種病毒株，則未有新增相關個案。

院舍方面，新增18間院舍呈報個案，涉及8間安老及10間殘疾院舍，共有23名院友及6名職員染疫。當局表示，過去5天呈報有個案的院舍，共新增309名染疫院友和134名中招員工。學校方面，由於今日為假期，沒有新增學校呈報個案，也沒有學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

此外，昨日有4,818名確診病人在公立醫院留醫，當中有416人為新增個案，2,779人需要入住隔離設施，803人正接受氧氣治療，餘下86人則需以呼吸機協助呼吸。另外，新增呈報22名危殆及28名嚴重的確診者，現時合共有219名危殆及238名嚴重的患者留醫，當中55名危殆病人正接受深切治療。過去一天有440名確診病人康復，361人出院。現時急症醫院內科病床整體住用率約為111%。