蓮塘口岸欠配套　鄰近商場十室九空　香園圍專巴通車無期

香港及內地今日(8日)首階段免檢疫通關，惟暫時蓮塘/香園圍口岸仍未啟用旅檢服務。東網記者今日藉通關親身視察位於內地邊境的蓮塘口岸，發現該處出現的士車龍，卻不見客人登車，加上周邊配套措施欠奉，附近商場不少店舖幾近清零，整個口岸一帶私家車亦甚少，相當冷清。另外，據了解，當局於去年聖誕節前後，要求投得連接香園圍口岸巴士路線的專營巴士公司籌備宣傳有關巴士路線，意味着香園圍口岸即將開通客運，但實際開通日期當局未有交代。

根據現場所見，蓮塘口岸與現有屋苑商場共用部分空間，旅客出入境均經過商場範圍；而商場以上為屋苑，住宅居民日常應需在商場添置日常用品，惟場內十室九空，只有一間理髮店及銀行，而部分本營業的食店就張貼了告示，指因疫情關係口岸未啟用，因而暫停營業，而如麥當勞等連鎖食肆亦未完成裝修。

至於應是通往離境大堂的通道，就有保安把守，現場所見未見有口岸啟用的通告。蓮塘/香園圍口岸是港深邊界第7個陸路口岸，香港管轄區為「香園圍邊境管制站」、深圳則稱為「蓮塘口岸」。 工程原定2018年完成，最終延至2020年中通車；造價亦由原來約162億港元，增逾一倍至337億港元，而由於疫情關係粵港雙方先開放貨檢設施予跨境貨車使用。