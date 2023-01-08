通關首日現北上潮　海陸口岸近80%人出境

內地與香港今日(8日)開始首階段通關，雖然北上毋須檢疫，但要持有48小時內核酸檢測無確診證明，另設單向通關名額6萬個，不過仍無阻人潮向北流，本港大多陸路口岸人頭湧湧。香港入境處表示，截至今午4時，本港各管制站總共錄得70,778人出入境，撇除機場的出入境紀錄，其餘海陸管制站共有38,728人次出入境，當中約79%為出境，達有30,607人次，而入境則僅有8,121人次，兩者相差逾1.7倍之多。

根據入境處臨時數據顯示，機場管制站總計出入境人流為32,050人次，其中包括13,721人入境，18,329人次為出境；至於海陸管制站方面，落馬洲支線出入境人流最多，達18,314人次，當中有15,332人為出境；其次是深圳灣，錄得9,651人次出入境，出境人流則佔7,439人；而港珠澳大橋則錄得7,774人出入境，包括5,475人次為出境；至於港澳客運碼頭方面則錄得2,059人次出入境，其中1,732人出境。餘下的文錦渡及中國客運碼頭則分別錄得844及86人次出入境，各自出境人數則為575及54人次。