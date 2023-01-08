中港免檢疫通關　「港康碼」頓變雞肋　資料或長存7年

前年12月初開放實名登記的「香港健康碼」(港康碼)，甫推出首周已聲名狼藉，近半用戶未能順利啟動，甚至有返鄉心切的市民要求助《東網》。時至今日(8日)，本港與內地已開始首階段免檢疫通關，原意供港人過關使用的「港康碼」變相名存實亡，成為無味雞肋，東網就相關善後問題正向資訊科技總監辦公室查詢。

不過據悉，至今錄得逾80萬人的登記資料，將在「港康碼」停用後刪除，但從官網卻未見有刪除用戶資料選項等，而翻查港康碼網站「個人資料的保障措施和保存」一項，從「安心出行」上載到「港康碼」系統的出行及通知紀錄，均會在「港康碼」系統存放60天，或在有需要時由衞生署指定存放較長時間。若申請人7年未登入其「港康碼」帳戶，才會刪除有關資料，但轉交予內地及澳門作轉碼用途及追蹤用途的個人資料除外。

過去3年新冠疫情下，多次傳出通關消息，但每每因疫情復炙而無下文，港府卻在沒有確實通關時間表的情況下，於前年12月10日推出「港康碼」，美其名曰便利港人前往內地或澳門時轉換「粵康碼」或「澳康碼」，而推出一周後雖錄得超過55萬人登記，但當中卻只有約27.8萬人啟動帳戶，更有人多番嘗試註冊不過果，卻又發現投訴系統要求同樣繁瑣，導致逾萬市民被「失魂」系統玩殘。