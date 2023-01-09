熱衷解決投訴　兩醫患拆家專家獲嘉許

從事服務性行業容易與接受服務者出現意見分歧等，因而遭受投訴，醫療服務亦不例外。兩名醫院管理局員工熱衷為出現問題的醫患關係「拆彈」，形容自己是醫患之間的「一道橋」，「條橋搭得夠實，兩邊都唔會冧」；他們擔任醫患橋樑多年，近日更獲頒2022年申訴專員嘉許公職人員獎，以表揚他們積極處理投訴，及對改善公共行政有持續貢獻。

基督教聯合醫院醫務統籌(病人聯絡)兼顧問醫生(兒童及青少年科)吳國樑指出，近年市民對公營醫療服務要求及期望不斷提高，遇到有患者或患者家屬提出意見及投訴在所難免，例如疫情期間不少非緊急服務暫停，探訪指引等亦有更改，市民一下子無法適應，醫院亦因工作繁忙，未必能立即解決，容易有投訴。他指對待投訴最重要保持正面及開放態度，而被投訴的醫護人員亦造成巨大心理壓力，故除了處理病人投訴外，亦要安撫被投訴的醫護情緒。

本身是護士的明愛醫院病人聯絡主任許美芬亦提到，本港去年初爆發第5波新冠疫情，期間每日接獲很多查詢及投訴，當時不少病人在醫院外露宿等候入院及治療，令病人家屬擔心親人是否「穿得暖、食得飽」。回憶此事，她一度哽咽指，沒想過病人有一天會在露天地方接受治理，承認情況是有不足，但當時醫院已是上下一心。

許美芬分享，曾有投訴人很心急，接通電話就大罵，要求醫護照顧其母親，「餵食同睡瞓都要畀佢視像睇到」，再溝通後才得悉對方父親在疫情下過身，怕再失去母親，令許明白家屬提出看似無理的要求，背後或許都有自己的故事，她遂尋找雙方同意接受的方法。她續指，作為「中間人」，每當有醫護因投訴而出現情緒，都會提醒他們需站在專業角度，給予多點同理心，又認為醫患互相體諒，方可做到「雙贏」。