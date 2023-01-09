「撻朵」男恐嚇小巴司機　反黑拘涉事私家車車主

警方就上周五(6日)長沙灣一宗因交通問題爭執，期間有私家車司機「撻朵」自稱黑幫成員，並出言恐嚇小巴司機的案件；經反黑組深入調查後，昨日（8日）於九龍灣啟晴邨拘捕一名47歲男子，涉嫌「允許沒有駕駛執照的人駕駛」及「協助犯可逮捕的罪行的罪犯」。

探員亦發現該名被捕男子為涉事私家車的車主，並相信被捕疑犯在明知該名私家車司機在無持有駕駛執照的情況下，仍允許該司機駕駛其車，以及於案發後協助該名私家車司機逃避警方追捕。行動中，探員檢獲一部懷疑與案有關的電話，疑犯正被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

案發於上周五早上約8時，據網民拍得的片段顯示，現場位於長沙灣道近長沙灣廣場對開，一名小巴司機與停泊在前方的私家車司機，疑因讓路、轉彎問題發生爭執；期間頭戴鴨舌帽，穿淺灰色上衣的私家車司機，更一度出言恐嚇、並拍打小巴的方向盤，更一度出手襲擊小巴司機，又自稱為黑幫成員。其時小巴上的乘客亦力撐小巴司機，並揚言報警及拍攝當時情況，灰衣男見情勢不對便開車離去。警員經初步調查，將案件列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。