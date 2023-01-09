轟屯門建簡約公屋沒諮詢　區議員斥政府規劃失當

《施政報告》宣布推出「簡約公屋」予不適切居所的公屋輪候人士暫住，房屋局首階段冀斥資約321億港元在屯門、上水及元朗的4幅用地興建，其中屯門兩個選址分別為第3A區近輕鐵青松站、第54區近菁田邨兩幅用地，佔地約3.4公頃，惟屯門區議會副主席黃丹晴斥當局事前沒有諮詢，房屋局又以整理資料為由，不派官員出席今日舉行的區議會大會與議員交流，更忽略屯門當區規劃和承載力問題，亦中斷康文署承諾在54區興建體育館的計劃，成為「被消失的體育館」，忽視居民康樂需要。

房屋局早前宣布屯門第3A區和第54區土地將用作興建「簡約公屋」，但至今仍未向屯門區議會進行諮詢，黃丹晴認為政府此舉「規劃失當」，事前沒有就當區人口及結構進行重新評估及規劃。第54區近年新落成多條公共屋邨，亦有私人屋苑項目，因此將會變成高密度住宅群，他指兩選址均與西鐵站有距離，如若再加上「簡約公屋」，相信會加重交通負荷，擔心原本社區規劃未能承受劇增的人口。

當局雖未公布簡約公屋的拆卸年期，但指住戶可居住5年，黃認為在未知拆卸時間的情況下，區內很多資源難以規劃和分配，如巴士、小巴路線和班次應否增加，身為註冊社工的他也指社福資源將難以分配，又稱到時簡約公屋拆卸後，新增的班次和資源或需取消和重配，直斥政府此舉屬於「勞民傷財」，甚至可以直接興建公屋，方便當區整體規劃。

屯門區議會原向政府表達康樂設施和用地稀缺，康文署也於2020年承諾第54區預留土地將作興建體育館之用，但黃指「簡約公屋」計劃出爐後，政府在事前未諮詢的情況下「突然改變土地用途」，又未提供任何補償措施，稱體育館「被消失」，而第54區已入伙居民之康樂需要也被忽略。

黃指自己於去年11月30日巡視社區時，發現54區用地已有疑似房屋組件，發信詢問房屋局但未獲答覆；他指詢問承建商後，對方雖稱建築物並非簡約公屋，但未有回答確實用途。

針對兩幅被徵用作簡約公屋的土地，屯門區議會邀請房屋局派員參與今日（9日）的屯門區議會大會，但房屋局回覆區議會，以需要更多時間與相關部門整理資料為由，未能派官員出席，又指將於1月下旬先行與屯門區議會視察有關選址及聽取意見，並2月14日聯同建築署出席地區設施管理及環境衞生委員會會議，惟黃認為房屋局未有正面回覆其他問題，亦不應以整理資料為由不盡快與區議員溝通，並期望房屋局提供詳細的簡約公屋興建和拆卸時間表、社區的配套措施及體育館的安排。