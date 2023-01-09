東方日報A1：口岸開放心情激蕩　落馬洲萬人空巷

中港多個口岸昨重新開放，港人心情激蕩，搶在通關首日返回內地，惟免檢疫通關「旺出不旺入」。截至昨午4時，撇除機場外，其餘開放的6個海陸口岸共錄得3.5萬人次出境，僅1.3萬人次入境。人流最多的陸路口岸落馬洲支綫管制站萬人空巷，昨清晨已有千多名市民搶先北上，有人再遇久別親友時難掩興奮心情，相擁問好。港府指，通關首日運作符合預期，大致順暢，而北上配額自上周四開放預約以來，以農曆新年假期前夕最受歡迎，例如年廿九即本月20日，僅餘約1,000名額。當局稱，會留意未來數日運作情況再作調整。

本港7個口岸昨起終恢復正常旅檢服務，包括重開落馬洲支綫管制站、文錦渡口岸、中國客運碼頭及港澳客運碼頭。據本報記者昨晨在東鐵綫落馬洲站所見，頭班列車已接載數百名乘客，而不少人拖着旅行篋。直至該口岸早上6時半開放前，現場有近千人輪候過關。

疫情纏港3年，無數港人與內地親友分隔多時。昨日踏入內地口岸，再次見到一張張熟悉臉孔時難免百感交集，有人激動哽咽，亦有情侶或家人互相擁抱。

在內地居住的劉小姐與13歲的妹妹於疫情期間僅見面一次，二人昨日重聚即來個大擁抱，姐姐雙眼更泛淚光。劉小姐表示十分期待見到妹妹，昨早6時已出發前往關口等候對方過關，「臉都沒有洗」，更專程買了對方最愛吃的蛋糕作早餐。妹妹則表示，去年赴深圳需隔離28天，相比下現時「舒服多了，希望以後都不用隔離」，她會待在深圳直至2月，期待與家人一起過年及「食大餐」慶祝。

疫下未曾北上的林先生首次帶同女兒回鄉探親，抵達深圳後將飛往甘肅。他笑稱女兒是「疫情製造」，冀今次北上能讓孩子認識家鄉，以及與長輩見面。

除了鐵路，跨境巴士逐步恢復服務亦有不少市民乘搭。昨早9時許太子的跨境巴士有數十人帶同行李排隊，等候前往深圳灣。陳女士帶同女兒一家3口回廣州探親，她稱已一年半無回內地。

入境處表示，截至昨午4時，落馬洲支綫管制站錄得16,697人次出境，4,787人次入境；深圳灣口岸出入境人次分別為8,399及3,179；港珠澳大橋則為7,290及4,067人次。

港府高官昨早視察落馬洲口岸時指，首日運作符合預期、大致暢順，並透露目前最多人預約通關日期依次為年廿九、年廿八及年三十晚，但預約仍未爆滿。截至昨晨，年廿九當日5萬個名額，仍有1,000餘額，強調配額數量可應付需求。以預約人數而言，最受歡迎是落馬洲支綫口岸；以預約配額比例計算，則是深圳灣口岸。

展望未來通關配額，港府指會觀察未來數日情況再作部署，包括農曆新年前後過關情況，適時擴大名額，冀最終可豁免人數安排，即做到疫情前的「全面通關」。

內媒報道，兩地會於通關首星期內分析情況，並在雙方達成共識下研究第二階段通關安排。

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