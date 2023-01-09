募36名大專生作青年大使　平機會冀推動本地平等共融

港府在上月公布香港首份《青年發展藍圖》，列出未來對青年發展工作的理念和方針。平等機會委員會於上周六(7日)，為「平等機會青年大使計劃」下的36名青年舉行迎新活動。平機會期望透過將年輕的平等機會支持者匯聚一起，能夠推動本地社區的平等共融觀念，並向年輕一代推廣平等機會及多元共融的價值觀。

平機會主席朱敏健表示，計劃之目的是招募大專院校學生成為「平等機會青年大使」，大使將透過參與不同的活動，培育青少年及兒童的平等共融觀念，加深其對平等機會議題的認識，以及裝備他們透過實際行動，推動香港成為更平等共融的城市。

計劃下的36名青年大使，會在未來5個月參與一連串體驗式學習活動，包括與有殘疾的健兒一起進行體育活動、參觀導盲犬訓練中心、參觀僱用殘疾人士及少數族裔人士的企業、參觀宗教建築物、反歧視條例的介紹和師友活動等。平機會表示，透過體驗式的學習活動，期望能提升本地青年對平等機會的認識和體驗，加強大專院校學生與平機會的聯繫和歸屬感，並建立青年大使團隊，鼓勵他們在校園和朋輩間推廣平等機會的信息。