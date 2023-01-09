高端人才通計劃收近3800申請　約60%獲批

政府早前推出「搶人才」計劃，引起社會廣泛討論。勞工及福利局局長孫玉菡今日(9日)指， 高端人才通行證計劃自去年12月18日推出後反應超乎預期，至今已接獲近3,800份申請，當中約6成獲批。而香港招攬的人才圍繞包括創新和科技領域等8大領域，與新加坡對比各有優勢。

剛結束新加坡訪問行程的孫玉菡在接受當地媒體訪問時稱，香港希望招攬的人才主要圍繞中央在「十四五」規劃中支持香港發展的8個領域，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心。當中是創新和科技領域尤其重要，認為人才看重機遇，隨着香港和內地放開疫情管控，香港「背靠祖國，聯通世界」的優勢將更明確，內地的經濟增長趨勢將成為巨大驅動力。

孫玉菡又指，新加坡在吸引人才方面是先行者，香港與新加坡的互補領域實際上比競爭多，有在香港發展非常成功的企業，轉到新加坡，同樣亦有新加坡企業家前往香港擴張業務，反映兩個城市利用各自優勢，創造更大回報。