屯門區會討論簡約公屋　區議員斥唧牙膏式供地　政府觀感好差

《施政報告》 宣布推出「簡約公屋」計劃，房屋局首階段希望徵用屯門第3A區近輕鐵青松站及第54區近菁田邨兩幅用地，被轟欠諮詢及忽視區內民康需要。屯門區議會今（9日）舉行大會，區議會副主席黃丹晴指簡約房屋政策一早提出，斥土地計劃唧牙膏式提供，而房屋局卻以整理資料為由不出席大會「觀感好差」，另有區議員指希望當局做好規劃，考慮當區交通問題。

黃丹晴早前去信房屋局，質疑54區土地原本預計興建體育館，政府此舉突然改變土地用途，忽視居民康樂需要。他在會上指房屋局雖有回覆，但只能「得啖笑」，因信中未有回應任何問題，又質疑簡約公屋提出至今，政府貌似「成件事未準備好」，而土地在計劃提出後「唧牙膏」式提供，導致多方對計劃「觀感好差」。另一區議員賴嘉汶希望房屋局要做好規劃，評估當區交通擠塞和班次不足問題，又指居民非常期待有社區會堂和體育館，而簡約公屋落成後可能5年後才拆卸，區內人口結構和情況或會有變，因此要求當局能在下次會議提供足夠資料交代。

康文署代表麥安基回應稱，康文署在第54區預留土地的體育館計劃一直處於籌備過程，但政府希望善用土地，所以將用作興建簡約公屋，未來會繼續多方討論，期望可找到替代土地。

另外，區議員甄紹南在會上表示，在上周六收到居民反映，湖山路停車場突然宣布於1月31號被收回，且未知用途，他指該停車場可停放數百輛車，車主也難以在短時間內尋找新車位。地政署代表則表示，未知相關消息，稱在會議後會與運輸署一同溝通、了解相關情況。