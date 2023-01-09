250內地展商參與會展實體玩具展　冀通關為生意帶來希望

中港恢復首階段通關後，本港迎來第一個大型展覽，有內地參展商冀招徠國際客戶，較疫情間增長兩三倍。香港貿發局今日(9日)起一連四日在會展舉辦玩具展、嬰兒用品展和國際文具及學習用品展。有超過250個內地展商參與玩具展，貿發局預計，逾千名廣東省企業代表來港參加3項展覽。

有參與香港玩具展的中山展商表示，疫情打擊公司生意，每年的玩具展為公司帶來很多國際客户，今次的展覽及時在免檢疫通關後舉行，為生意帶來希望，但仍需要視乎有多少買家到訪，暫未能估計通關具體對整體生意額帶來多大的升幅。另一來自廣州的玩具展商指，公司正開拓國際市場，對上一次參展是2019年，但疫情期間未能來港，需要通過線上形式與其他買家聯絡，但生意增長速度未達預期。他說，玩具展吸引很多國際大客，今次參展亦籌備近10個月，他希望比較疫情期間，今次參展可為公司帶來兩三倍銷量的增長。

署理商務及經濟發展局長陳百里在展覽開幕禮指，隨着本港和內地通關，相信內地和國際商家會把握發展機遇，重回香港。他又指，昨日(8日)與本地零售業界會談，他們表示對前景感樂觀，自從去年9月當局實施「0+3」入境政策後，吸引很多外國客源來港，相信與內地通關後，有助帶動全球客源持續上升。他又指，籌辦大型展覽一般需時6個月或以上，料之後舉辦的展覽將有更多內地客户參與。