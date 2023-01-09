指病人有藥無得用　議員促放寬國藥註冊要求

陳穎欣(右三)要求政府把藥劑製品證明書的數量要求由2個減至1個。(林彥汛攝)

內地藥物在港註冊難關重重，以致不少病人無法及時獲得合適藥物治療。有工會連同病人組織今日（9日）舉行記者會，促請當局建立臨時藥物註冊制度，容許部分藥物在港一個月內臨時使用，以及長遠與內地政府合作，建立獨立藥物審查及註冊機制。有議員認為現時內地藥物難以在香港註冊，致病人難以受惠，建議將證明書的數量要求由2個減至1個，方便病人購入內地藥物。

由於內地藥物難以在港註冊，以致不少病人「有藥無得用」。病人組織代表陳偉傑指現時本港癌症病人的治療選擇有限，只能透過「指定病人」購入其他藥物治療，惟價錢昂貴，形容目前安排剝奪病人選擇權和生存權。

香港精準腫瘤學會會長區兆基表示，以「指定病人」方法購買藥物，使醫生角色變為「水貨客」，若藥物出現問題，難以追究藥廠。此外，當病人病情出現變化，藥物不再適用的時候，在「指定病人」計劃要求下，病人不能把藥物轉售，可能會令病人白白蒙上金錢損失。他建議政府建立臨時藥物註冊制度，容許具療效，且已在美國FDA、歐盟EMA或中國NMPA註冊的藥物，可在港一個月內臨時使用，讓病人更快使用新藥物。

議員陳穎欣以針對鼻咽癌和大腸癌為例，指內地已有很多相關藥物的研究，但在目前機制下，新藥須先在美國、英國等32個國家或地區內，取得2個或以上的藥劑製品證明書，才可在香港申請註冊。為讓病人易於購買藥物，她要求當局將證明書的數量要求由2個減至1個。