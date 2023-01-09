《立場新聞》前高層涉發布煽動刊物　法官裁定表證成立

《立場新聞》之出版公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權、及前署理總編輯林紹桐，被控串謀煽動刊物罪之案件，今天（9日）繼續在區域法院審訊。控方今天上午已傳召所有證人，宣告結案。主審法官郭偉健隨後裁定案件表面證供成立，3名被告須就指控答辯。法官應辯方要求，將案件押後至明天（10日）續審，到時被告將決定是否作供。

控方今天在庭上播放鍾沛權的錄影會面紀錄。他在會面中向警方確認他是《立場新聞》的總編輯，對其發布的內容作最終的決定。警員在會面中就涉案文章逐篇詢問鍾，他除確認《立場新聞》曾發布有關文章、他曾作出審批、及知道文章內容外，對文章作者身份、作者有否收酬或是否《立場新聞》員工等問題，都拒絕作出回應。

本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

案件編號：DCCC 265/2022