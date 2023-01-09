中港通關未惠及酒店業　業界冀下半年入住率恢復至疫前8成

中港通關昨(8日)起逐步恢復，本港7個恢復正常旅檢服務的口岸單日共錄得入境人次46,098，出境人次為62,409。旅遊業議會總幹事楊淑芬說，內地訪港旅客人數無顯著增加是預期之內。有內地旅行社指本月不會有內地團到港，最快下月初才開始恢復辦團，初時每日亦只得10團，每團約30至40人，以來自廣東的旅客為主；自由行方面，相信要到2月中至後才開始復甦，2月底至3月才會有較多人訪港。

酒店業主聯會經理陳媛妍指，通關初期至農曆新年前，酒店預訂未見明顯改善，估計是通關初期配額有限，加上內地疫情影響，內地旅客未必短期內訪港。她期望稍後配額增加，今年下半年酒店入住率改善，回復至疫情前的70至80%。她又指，業界目前仍以本地人為主要推銷對象，外國旅客近期亦只有10%左右的訂房增長。基於房價按市場供求調節，現階段不會有太大升幅，一般在10%以內。對於酒店業人手短缺，她則表示目前各行各業都在「搶人手」，不少酒店已改善薪酬福利待遇，盼增聘人手，以配合行業復甦。

內地旅行社「廣之旅」發言人官鍵說，內地相關部門昨日起開放櫃位，讓內地居民親身預約申請赴港澳的旅遊簽注，遞交申請加上審批，料需時至少一周多，相信最快要農曆新年前才有內地旅客訪港。他提到，部分內地人對訪港旅遊持觀望態度，除了通關初期可能時間理順各安排外，亦因過關人士須持有48小時有效核酸檢測證明，或多或少令他們卻步，反觀澳門無相關要求，相對較方便。內地當局仍未批准復辦旅行團前往港澳，但他估計赴澳門的內地團應可在農曆新年前恢復，屆時將推廣大灣區旅遊，吸引廣東省以外的內地人前往澳門旅行，若香港能恢復內地團，將一併宣傳。