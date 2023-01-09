政府積極搶人才　創科企業擬在港設國際總部　部署上市

政府新一年繼續積極搶人才，吸引創科企業來港投資。有財金官員今日(9日)指，在「搶企業、搶人才」政策下，不少龍頭創科企業以及高技術初創公司，在最近兩個多月均積極與政府聯繫，考慮在港設立國際總部，或擴大香港業務規模，亦有不少公司正部署來港上市。

該財金官員在一個活動致詞時提到，政府最近完成向虛擬資產服務提供者設置發牌制度的立法工作。在新制度下，有關交易所需要符合的反洗黑錢、反恐融資和投資者保障要求，與目前適用於傳統金融機構的要求保持一致，相信能為虛擬資產交易所提供一定程度的市場認可。近期再有虛擬資產交易所爆破的背景下，香港成為優質虛擬資產企業對接的立足點，政府期望為市場提供合適比例的監管，以釋放Web 3.0以及其他技術的潛力，同時亦不會在金融穩定、投資者保障、不當資金活動等造成風險缺口。

政府和監管機構亦正進行多個試點項目，測試虛擬資產技術優勢，以及探索有關應用情況。他透露，政府即將要發行的綠色債券代幣化，供機構投資者認購。出席同一場合的財經事務及庫務局副局長陳浩濂就認為，證監會正為虛擬資產交易所訂立監管規則，希望今年初盡快展開公眾諮詢。