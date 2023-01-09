涉跟蹤女子上樓非禮　事主稱電腦技術員詢問後隨即施以胸襲

四旬電腦技術員被指於去年初，尾隨年輕女子進入居所大廈後，涉追上把女子逼向牆角。女子大叫嚇走技術員後，技術員隔日竟又再到大廈躲藏在防煙門後伺機現身，涉嫌截停女子欲摸胸非禮。技術員事後被捕，今（9日）於九龍城裁判法院否認遊蕩及非禮共2罪受審。女事主供稱遭被告第二次追上截停後，對方曾問「小姐，可唔可以摸你一下」，並隨即張開雙掌移向她胸部位置，她則退後躲避。

被告余鎮鴻（42歲、電腦技術員），否認於2022年3月5日在油麻地碧街一大廈遊蕩，並令X（23歲）受驚；及於同年3月7日在該大廈梯間非禮X。女事主X在屏風後作供，表示在案發首日返回涉案大廈走上樓梯開閘後，雖有留意被告尾隨她入內，但她不認識對方，故初時並未為意。惟她在樓梯轉角位看見被告望着她上樓，她始感奇怪及覺得被跟蹤。她遂加快腳步，卻見被告又加快腳步。行至3至4樓梯間時，被告衝向她面前，把她逼到牆角位置。X感驚恐及顫抖，並大聲問被告想怎樣，惟被告只「望實」她且不離開。X遂大聲呼叫其男友，被告隔一會即下樓離開。

X續指因曾被跟蹤，她開閘上樓時會回望，以察看有否被跟蹤。就在她遇事相隔一日後，她如常開閘上樓回家期間，卻看見被告站在1樓防煙門後望着樓梯，並看見她。她感到驚慌並立即衝上樓，但被告隨即打開防煙門衝上1至2樓梯間截停了她。她驚慌至哭泣，問被告又想怎樣，被告則問她「小姐，可唔可以摸你一下？」X沒有回應，卻見被告向她胸部打開雙手欲摸，X後退躲避，被告摸到其銷骨位置附近，但沒有碰到胸部。被告後又下樓離開，她亦從後追趕，並大呼指被告非禮，後在途人協助下截停被告及報警。

案件編號：KCCC 626/2022