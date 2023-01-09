財算案提34項建議　G19倡再派糖　補貼電費交通開支

G19提醒以港府現時的財政情況，即使再推出消費券，金額也不會較以往高。

作為立法會最大板塊、由無黨派議員組成的G19，今日(9日)就下月發表的《財政預算案》與財金官員會面。G19稱提出34項方案，包括建議政府再次「派糖」，惟具體金額應由政府決定，並指出支持政府發展基建，不過提醒當局需有通盤考慮，避免增加更多財政壓力。

政府於2021年及2022年推出的電子消費券計劃，派發5千港元至1萬港元。G19提醒以港府現時的財政情況，即使再次推出消費券，金額也不會較以往高。另外，G19建議當局寬減薪俸利得稅、以累進式免稅額鼓勵生育、增加汽車首次登記稅額、加煙草稅、延長交通及電費津貼、為退休人士和家庭主婦提供稅務優惠，鼓勵他們重新投入勞動市場，和增加持續進修金免稅額至4萬元等。

至於G19召集人，建築、測量、都市規劃及園境界界別議員謝偉銓提醒政府發展基建時要考慮整體規劃，包括人力、建築材料、造價等，強調要按緩急先後發展，避免同一時間動用或借錢，終或增加財政壓力，促請政府及早制訂多元的財務及融資方案，讓海內外投資者與市民共同參與，同時要做好整全的人手、建材及施工時間規劃，釐定各項目的緩急優次，避免同一時間過度支出或過度借貸。

而議員陳沛良指，他在會上指出因應大環境變化，希望政府的理財哲學有所突破，思考如何適度開源節流，同時合理分配資源，用諸社會增強財政長遠承擔，避免未來出現結構性赤字的長遠風險。他建議當局檢視稅基狹窄問題，研究制訂稅改藍圖；分拆合資格延期年金與可扣稅自願供款的稅務優惠、提高自願醫保扣稅額上限；提供財政誘因，培育保險人才等措施。

至於議員陳曼琪建議政府繼續推行電子消費券計劃，金額不少於5千港元，但望能提高至1萬港元。