曾犯謀殺八旬翁向護老院職員潑硫酸　2名受傷職員向僱主索償

葵涌一間護老院3年前發生前院友向員工潑腐液傷人事件，一名當時84歲、曾因犯謀殺罪被判囚終身但獲假釋的老翁，因不滿護老院在他遷出後沒收其按金，於2020年1月帶備通渠水返回護老院向職員淋潑，事件造成4人受傷。其中2名受傷員工於上周五（6日）入稟高等法院，指護老院須就事件負起民事責任，故向院方申索賠償。不過2人並無在訴狀詳述對護老院的指控，亦無列出他們的傷勢狀況及索償金額。

2名在事件中受傷的員工林筠皓及司徒瑞滿（以下合稱原告），分2案向他們的僱主、由昌宏有限公司經營的百好護老中心（下稱被告）提出民事索償訴訟。事件中的行兇者李添銓，於去年8月於高院原訟庭承認2項蓄意淋潑腐液罪，至10月被判監15年。據該案案情，李於2018年獲准假釋後，入住位於葵涌大隴街的被告護老院。翌年他在無通知下搬走，被告遂沒收他8,200港元按金。李多次追討不果，於2020年1月23日中午帶同1瓶通渠水及2瓶潔廁水到護老院，向正在用膳的4名職員淋潑，當中包括本案2名原告。其中林筠皓的臉及雙眼被燒傷，並因誤吞小量腐液而咽喉受傷。

2名原告現稱，是次傷人事件是因被告疏忽及違反僱傭合約所致，令他們蒙受身體傷害及損失。被告因此須向他們負起民事責任，對他們作出金錢賠償。

案件編號：HCPI 1,2/2023