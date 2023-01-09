10萬單身人苦等10年未上樓　社協促改公屋編配計分制

新年伊始，非長者單身公屋輪候者上樓更難！有組織今日(9日)聯同一班基層非長者單身人士向立法會申訴，他們指自政府實施配額及計分制後，每年最多僅有2,200個公屋單位編配予非長者單身的人，令他們輪候10年也無望上樓，現時已累計近10萬人輪候。組織促請當局增加他們的公屋編配額，取消年齡計分等。

社區組織協會表示，其《不適切居所對非長者單身的精神健康影響調查》發現，居住在劏房、板房及床位的單身人士的壓力中位數高達13分，較居在公屋的受訪者高5分，而前者的住屋壓力瀕臨界點。有逾半非長者單身居住在不適切居所近10年，最長居住達41年，他們的居所主要為劏房，面積狹窄、牆體滲水、石屎剝落、蚊蟲鼠患、通風欠佳等狀況不斷。他們主要為從事保安、清潔、飲食等基層工種，收入中位數為9,300港元，目前近40,000個非長者單身蝸居在不適切居所，備受煎熬。

社辦續指，是次調查反映政府漠視非長者單身的住屋需要，而於配額及計分制下，較年輕的非長者單身不斷被「後來居上」，苦候公屋十年；申請特快公屋編配，同樣被排斥，最終促成一人床位、板房的亂象。組織促請當局增加非長者單身人士的公屋編配額，並為額外為長期獨居的申請人加分，提高其上樓機會，長遠應取消計配額及配計分制。他們又認為宜放寬輸候公屋的現金津貼門檻，讓非長者單身人士受惠。