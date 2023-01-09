政Whats噏：黃碧雲獄中專責擦鞋　今放監冀不再返羅湖

因民主派初選案獲准保釋嘅民主黨立法會前議員黃碧雲，因涉及2020年內會「鬧雙胞」等多宗議會衝突，包括搶咪發言同重複投票，早前被判監4星期。佢今日(9日)就服刑完畢，可以放監喇！佢亦都喺社交平台貼文講服刑經歷，包括點樣喺唔同監獄流轉，亦話自己好孤獨渡過咁過咗數個節日，但係都有所「得着」，究竟係咩呢？

由於疫情嚴重，黃碧雲話喺過去28日內，佢先被送往大欖監獄嘅醫院樓單人倉隔離咗8日，之後再去咗羅湖懲教所過咗冬至、平安夜、聖誕、除夕同新年。佢話呢啲節日都應該同家人朋友一齊過嘅，但偏偏今次要孤獨渡過。而28日內佢共搬咗9次倉，而臨出冊前4日更加「中招」，被送咗去羅湖懲教所東翼附近嘅室內體育館隔離。

佢今朝經快測證實無事，但仲要守多日隔離令，仲差啲送去竹篙灣隔離，好彩最後可以返屋企隔離。佢又形容獄中囚友頗友善，互相照應和打氣，而佢就喺皮鞋廠工作，每周工作5日半，每天工作約4小時，專責擦鞋，今日臨離開懲教所時仲有200港元薪金。佢又話休息過後，又要準備民主派初選案嘅官司，希望此生都唔使再返羅湖喎。