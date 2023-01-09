昨添52染疫6人離世　通關首日近4萬旅客到訪

澳門感染應變協調中心今日(9日)表示，當地昨日(8日)新增52人確診新冠，需入住衛生局的隔離治療設施，另有6名患者染疫亡，分別為4男2女，年齡介乎61至101歲，均有長期病患。另外，昨日是內地與澳門通關首日，共錄得39,606人次入境，是當地去年6月爆發「618疫情」以來，最高單日入境旅客紀錄。

旅遊局表示，昨日訪澳旅客錄得39,606人次，較2022年日均上升153.5%。當中，內地旅客錄得32,860人次，較去年日均增加134.9%；香港旅客錄得5,630人次，較去年日均飆升298.6%。在剛過去的一周(1月1日至7日)，澳門共錄得143,926旅客人次出入境，日均旅客有20,561人次，亦較前一周(2022年12月25日至31日)的日均12,961人次上升58.6%。

當局又表示，已展開一系列吸引港客的宣傳，包括邀請香港網紅到澳門體驗，而農曆新年期間將推出一連串賀歲活動，包括年初一(1月22日)的金龍巡遊喜迎新春，年初三及初七(1月24日及28日)分別在中區及北區呈獻的農曆新年花車匯演，以及年初三、初七及元宵節晚上的煙花表演。