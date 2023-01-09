內地南下核酸報告不嚴查　「無證」旅客恐到港播毒

本港與內地昨日(8日)首階段通關，東網記者亦率先過關到深圳考察。現時無論北上或南下，都要出示48小時內核酸檢測無染疫報告，亦須持有效預約證明才能夠順利過關。記者北上通過香港關卡時，本地海關人員會詳細檢查每一名過境人士的文件，包括核對核酸報告的結果及日期等，有旅客因未有自費的核酸陰性報告而被拒出境。然而，當記者回港時，卻發現內地邊檢人員無嚴格把關，無論南下的港人或內地旅客都沒有逐一查核報告，填寫健康申報表時也只靠旅客自律，恐出現漏洞甚至有「播毒」隱憂。

港人回內地後即日來回，手上持有的核酸報告可以多次使用，而記者黃昏時分在福田口岸過關回港，發現過關時必須用手機應用程式微信來掃描二維碼取得電子健康申報表，並自行申報健康情況，當中並無「即日」的選擇。有義工教路選擇去年聖誕節已回內地即可，而該批義工亦無逐一仔細查核旅客的核酸報告，當中不少長者因手機沒有相關程式而滯留關口。

當記者完成健康申報後會取得一個二維碼，只需在入境大堂出示該二維碼就可過中國海關，雖然有邊檢人員站崗，旅客亦只需揚一揚手中的報告即可，並沒有人仔細查核。而回到香港入境處後，由於相信內地方面已嚴格把關，故無論香港居民或內地旅客到港後，都不用出示核酸報告證明，此做法一旦有未完成核酸報告的旅客蒙混過關，恐會構成漏洞，存在一定風險。東網正就事件向保安局查詢，正待回覆。