曾覆核同性婚姻　女同志被揭擁寵物店仍申法援　上訴庭終撤銷法援

一名女同性戀者4年多前申請司法覆核，要求高院裁定政府不准同性結婚及不承認同性民事結合屬違憲。她在覆核獲受理後獲批法援，但法律援助署其後接獲匿名投訴，指她隱瞞與其同性伴侶擁有一間寵物店。其前大律師亦去信法援署解釋，指她在與律師開會時承認此事，法援署及後撤銷其法援。申請人就被撤法援之事又申請司法覆核，初審獲判勝訴。但法援署不服判決上訴，上訴庭去年11月經審訊後，今（9日）裁定法援署上訴得直，指在避免公帑被浪費的大原則下，律師有責任將實情向法援署解釋，並無違反「法律專業特權」的保密原則。法援署及法庭據此訊息而決定撤銷法援，亦屬正確。

本案上訴人為法律援助署署長，上訴庭裁定其撤銷司法覆核申請人「MK」的決定正確。據判詞指，MK在2018年就同性婚姻問題申請司法覆核，法援署向她批出法援，原先委派資深大律師潘熙作她的代表大律師。但在MK多次要求更換大律師後，法援署在翌年初改委任另一名資深大律師李志喜。其後，法援署收到匿名告密電郵，指MK與她的伴侶為一間寵物店的東主。一名曾和潘熙及MK一同開會的大律師亦去信法援署，指亦收到電郵對其法律團隊作出嚴重指控，因此特寫信澄清，MK在開會時曾披露與伴侶開寵物店。潘稍後亦應法援署要求，透露MK有這樣說過。MK本人則以會議內容涉及法律專業特權為由，拒絕作回應。法援署最終決定撤銷對MK的法援。MK就此決定向高院聆案官上訴但失敗，之後再申請司法覆核，獲原訟庭判處勝訴，下令法援署重新考慮MK的法援申請。

上訴庭表示本案爭議點是，《法律援助規例》第21條規定，如法援律師相信法援受助人不遵守規例提供資料或作虛假陳述，便須隨即向署方報告，與法律專業特權之衝突應如何處理。上訴庭指，條例訂立的目的，在於防止法援資源被濫用。立法者在撰寫條文時，必然知道律師與法援受助人之間有律師與客戶關係，其立意必然是將報告的責任，凌駕於法律專業特權之上。因此，聆案官將潘熙之說法納入考慮範圍，然後裁定署方撤法援的做法正確；相反原訟庭以潘的說法違反法律專業特權以不予考慮，則屬錯誤。

案件編號：CACV 355/2021