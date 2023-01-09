調查指7成家長照顧病童感壓力 專家倡多進行親子活動
2023年01月09日 18:24
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麥當勞叔叔之家慈善基金發布重病兒童父母面對的壓力及社會支援調查記者會。(李志湧攝)
兒童患上重病，不少父母身心因而備受煎熬，情況令人憂慮。有團體今(9日)公布一項「重病兒童父母面對的壓力及社會支援調查」結果，發現重病兒童的家長情緒受壓。近7成家長因照顧病童感到壓力，40%家長出現專注力和記憶力變差、39%失眠。調查又發現，月入少於2萬的家庭，較高於2萬的家庭更易感到情緒及經濟壓力。香港兒童醫院兒童及青少年科服務主管（血液及腫瘤科）教授陳志峯則呼籲，病童家長應放鬆心情，家長與小朋友應多進行社交活動與適量運動，也應多加溝通並參與各種親子活動，紓緩壓力並改善身心健康。
調查指出，有7成家長則面對開支增加但收入減少的情況，7成半受訪家庭受疫情和經濟不景影響而收入下降。而在疫情期間，86%家長擔心子女染疫，7成多兒童亦因疫情缺乏運動與社交，身體健康與社交能力深受影響。香港麥當勞叔叔之家慈善基金總幹事黃婷婷指出，「以家庭為本」理念是指社福機構為病童家庭提供臨時家園，以及適切的心理社交支援，惟現時只有不足4成家長熟悉此概念，反映社會有加強推廣的必要。
為了身體力行，機構提供鄰近醫院的暫住住宿服務，現時位於沙田的香港麥當勞叔叔之家提供23間家庭客房，具有多項設施，包括公用廚房、圖書館、兒童遊戲室、有機園圃等。此外，機構亦安排免費穿梭巴士往返香港兒童醫院，以節省家長的交通費負擔，並提供多項家庭活動，包括網上運動、手工藝工作坊、烹飪班等，增添大家的生活樂趣。
黃太5歲的女兒患有白血病(B-ALL)，需要接受化療和骨髓移植，後來經醫院醫務社工轉介，在麥當勞叔叔之家住了一年。由於疫情關係，其丈夫一度被迫停薪留職，家庭面對更大經濟壓力，又因如何照顧女兒的事宜與丈夫產生分歧。她稱麥當勞叔叔之家為其一家帶來顯著幫助，如在疫情最嚴重期間提供檢測包、提供新鮮蔬菜等，有助減輕她的工作量和照顧壓力。
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