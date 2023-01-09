調查指7成家長照顧病童感壓力　專家倡多進行親子活動

兒童患上重病，不少父母身心因而備受煎熬，情況令人憂慮。有團體今(9日)公布一項「重病兒童父母面對的壓力及社會支援調查」結果，發現重病兒童的家長情緒受壓。近7成家長因照顧病童感到壓力，40%家長出現專注力和記憶力變差、39%失眠。調查又發現，月入少於2萬的家庭，較高於2萬的家庭更易感到情緒及經濟壓力。香港兒童醫院兒童及青少年科服務主管（血液及腫瘤科）教授陳志峯則呼籲，病童家長應放鬆心情，家長與小朋友應多進行社交活動與適量運動，也應多加溝通並參與各種親子活動，紓緩壓力並改善身心健康。

調查指出，有7成家長則面對開支增加但收入減少的情況，7成半受訪家庭受疫情和經濟不景影響而收入下降。而在疫情期間，86%家長擔心子女染疫，7成多兒童亦因疫情缺乏運動與社交，身體健康與社交能力深受影響。香港麥當勞叔叔之家慈善基金總幹事黃婷婷指出，「以家庭為本」理念是指社福機構為病童家庭提供臨時家園，以及適切的心理社交支援，惟現時只有不足4成家長熟悉此概念，反映社會有加強推廣的必要。

為了身體力行，機構提供鄰近醫院的暫住住宿服務，現時位於沙田的香港麥當勞叔叔之家提供23間家庭客房，具有多項設施，包括公用廚房、圖書館、兒童遊戲室、有機園圃等。此外，機構亦安排免費穿梭巴士往返香港兒童醫院，以節省家長的交通費負擔，並提供多項家庭活動，包括網上運動、手工藝工作坊、烹飪班等，增添大家的生活樂趣。

黃太5歲的女兒患有白血病(B-ALL)，需要接受化療和骨髓移植，後來經醫院醫務社工轉介，在麥當勞叔叔之家住了一年。由於疫情關係，其丈夫一度被迫停薪留職，家庭面對更大經濟壓力，又因如何照顧女兒的事宜與丈夫產生分歧。她稱麥當勞叔叔之家為其一家帶來顯著幫助，如在疫情最嚴重期間提供檢測包、提供新鮮蔬菜等，有助減輕她的工作量和照顧壓力。