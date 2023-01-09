走私新冠仿製藥等入境　機場2日破3宗　2泰漢被捕

香港海關於上周六及昨日(7日及8日)在香港國際機場偵破3宗懷疑走私藥物案件，檢獲約1.1萬粒和約1,000毫升懷疑受管制藥物，估計市值共約60萬元。從相關圖片可見，其中兩款藥物為產自印度的新冠仿製藥「Primovir」及「Paxista」，相關藥物在港未經註冊。

人員先於1月7日在機場檢查一件從印度到港的寄艙行李，檢獲約二千粒和約一千毫升懷疑受管制藥物。翌日，人員在機場替2名從泰國入境香港的男旅客(27歲和40歲)清關時，於他們的手提行李中檢獲共約9,000粒懷疑受管制藥物，遂把他們拘捕。上述3宗案件仍在調查中。從圖片可見，檢獲的其中兩款藥物為新冠仿製藥，其中一款名為「Primovir」的藥物，衞生署和警方於上周五(6日)發現北角區一間藥房有售，41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥被拘捕。早前有報道指，該兩款藥物深受內地民眾追捧，炒價逾2,000元人民幣，但部分相關藥物經檢驗，發現僅有流感藥物成分，涉嫌造假。

現時只有2款分別由兩間藥物製造商（輝瑞香港有限公司和美國默沙東藥廠有限公司）供應本港的新冠口服藥物（帕克斯洛維德Paxlovid及莫納皮拉韋Molnupiravir）根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品，只有上述兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠病毒病。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。