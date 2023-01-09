社區檢測中心明起擴服務　3歲以下跨境幼童可驗疫

本港昨日(8日)與內地正式展開首階段免檢疫通關，不過市民北上仍要出示48小時內的核酸檢測無染疫證明，因應通關需求增加，港府今日(9日)宣布，社區檢測中心或檢測站將由明日(10日)起，服務擴展至3歲以下幼童。換言之，除個別可能不適合進行呼吸道樣本採樣的人士，所有人均可在檢測中心驗疫，包括為入境內地自費進行的「咽喉拭子」核酸檢測。

除社區檢測中心或檢測站外，一些私家醫院及私營化驗所亦有提供自費核酸檢測服務，可供市民作過關之用。政府續指，現時全港各區設有超過80個社區檢測中心或檢測站，均提供自費核酸檢測服務供市民前往內地之用；另開放供網上預約檢測的時段，已由未來2周增加至未來4周。截至今日傍晚6時，全港社區檢測中心或檢測站未來3天，每天平均仍有約10萬個預約名額。

此外，所有檢測點均有設置派籌機，並會因應現場情況啟用。已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況，以減省在現場輪候的時間。當局提醒市民，除個別較繁忙時間，於社區檢測中心或檢測站進行檢測的人士，一般可於15至20分鐘內完成整個自費檢測流程。為盡量減少等候時間，政府強烈建議市民應在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，揀選就近但人流較少的檢測中心或檢測站進行檢測；如當天的自費服務已滿額，亦可選擇到其他檢測中心或檢測站進行自費檢測；同時市民應預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢測。