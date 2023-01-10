殘疾人士生產力評估員接受申請　完成每宗評估獲2800元津貼

​勞工處由昨日(9日)起至今年2月17日，接受合資格人士申請成為認可評估員，為殘疾僱員根據《最低工資條例》進行生產能力評估。合資格的申請人須圓滿地完成由勞工處安排的培訓後，才會獲委任成為認可評估員。認可評估員完成每宗生產能力評估及所需的行政手續後，將獲發放2,800港元津貼。

根據《最低工資條例》，殘疾僱員與健全僱員同樣受到法定最低工資的保障。《條例》亦為殘疾僱員提供特別安排，讓因殘疾以致生產能力可能受損的殘疾僱員，有權選擇進行生產能力評估，並收取按其生產能力而釐定的工資。啟動生產能力評估的權利只屬於殘疾僱員，而評估必須由認可評估員進行。

《最低工資（擔任認可評估員的準則）公告》指明，認可評估員須具備所需的年資，提供關乎殘疾人士就業的職業康復或其他相關服務經驗的註冊職業治療師、註冊物理治療師、註冊社會工作者或職業康復從業員。認可評估員的資料將載列於認可評估員名冊，供決定進行生產能力評估的殘疾僱員從名冊中揀選並直接聯絡認可評估員安排評估。有關申請詳情，包括擔任認可評估員的準則、申請表格及指引，可瀏覽勞工處網頁；如有查詢可致電2852 3816。