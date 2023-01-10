M+「草間彌生」展門票正售　全港5處設虛擬南瓜雕塑任打卡

西九文化區當代視覺文化博物館M+正舉行「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，波點女王的南瓜作品吸引市民爭相打卡，該展覽的本月及下月門票現已公開發售。另外，M+將與本地電訊商合作，由本月12日起以擴增實境(AR)技術，在港九5個地標呈現波點女王的虛擬南瓜雕塑。

即日起，適用於今年2月及3月期間入場的「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票和M+標準門票已於網上公開發售。M+標準門票成人門票每張120港元，特價門票每張60港元，而「草間彌生」展覽的成人門票每張240港元，特惠門票每張150港元。持有「草間彌生」展覽門票的訪客可參觀M+所有展廳，而持標準門票的訪客可參觀除「草間彌生」展覽外的所有M+展廳，包括最新在焦點空間展出、混合數碼與實體形式、持續蛻變的藝術作品「Beeple：人類一號」。至於M+大樓B1層及展出大型雕塑《南瓜》和「香港：此地彼方」展覽的地下大堂將繼續免費開放予公眾參觀。

為推廣大眾對藝術家草間彌生作品的認識，M+首次與本地電訊商CSL合作，在本港以AR技術將草間彌生的南瓜作品呈現人前。由本月12日起，市民可用手機下載該電訊商的指定應用程式，在港九5個地點欣賞到虛擬南瓜雕塑，相關地點包括M+天台花園、西九文化區藝術公園、皇后像廣場、山頂及香港動植物公園。