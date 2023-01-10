康文署網上頻道增設中史系列　一站式盡覽中史節目內容

康樂及文化事務署的網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」，將增設「中國歷史文化系列」，匯集該署製作的關於中國歷史和傳統文化的影片，方便市民瀏覽，並為公眾提供渠道了解源遠流長的中國歷史文化，以增強市民對國家的認同和歸屬感。

「寓樂頻道」自2020年12月，至今已上載超過1 ,500條影片，觀看次數累積錄得約3,200萬次。「中國歷史文化系列」整合「寓樂頻道」內與中國歷史和文化有關的短片。當中，「中國歷史文化101」以輕鬆手法介紹歷史人物和古代的「流行文化」，例如「明『潮』名人大搜查」、「古代潮流寶典」；藝術推廣辦事處亦有「穿越紫禁城」網上展覽系列； 「賞讀文學」會介紹「史記：戰國四公子」、「瞬談唐詩」； 中樂101系列則會介紹「吹彈拉打識中樂」介紹中國傳統樂器，以及「心·弦」古箏音樂影像作品系列結合影像賞析中國音樂；而「中國舞101：舞動中」則介紹中國舞的歷史來源和分類，以多角度欣賞中國舞。

該頻道強調「寓教於樂」，並設博物館、閱讀、表演藝術、運動、園藝和綠化，以及動物等6大範疇，提供網上展覽、演出、運動示範等各類影片，亦上載推廣網上閱讀和有關康文署轄下大型公園的動植物等資訊。該頻道亦設有「101入門教室」，逢星期五發布新影片，由基本概念開始，有系統地向市民介紹各種康文知識，讓市民在參觀展覽、文娛活動和觀賞體育賽事前，可掌握背景知識。頻道的「互動+01」系列運用網絡技術創造互動體驗，內容包括博物館虛擬導賞節目、網上互動體育訓練課程和各類網上講座，讓市民安坐家中也能參與不同康文活動。